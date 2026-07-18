Si assiste a un curioso comportamento da parte dei media nei confronti di Roberto Vannacci. Nei talk televisivi è quasi sempre uno scontro numericamente sbilanciato: uno contro due, o anche tre; l’altra sera, a In Onda, su La7, erano addirittura in quattro a dialogare con lui: i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese oltre ai giornalisti Antonio Polito e Sara Menafra. Invariabilmente, da tutti questi confronti, il generalissimo esce vincente: come mai? Vincente per modo di dire: le banalità, gli errori (ha il vizio di citare sempre Marx e Gramsci e si sente che li ha orecchiati più che studiati), le approssimazioni e le semplificazioni non convincono chi le sa riconoscere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le domande che faremmo a Vannacci per uscire dalla sua propaganda

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Breve intervista al Generale Vannacci sui problemi della Scuola Italiana.

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