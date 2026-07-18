L’Australia ha vinto 57-10 contro l’Italia nella terza giornata del Nations Championship. Gli australiani hanno segnato nove mete, mentre gli italiani hanno concluso il match con un risultato disastroso. È stato un finale di tour negativo per la squadra italiana, che ha mostrato un rendimento molto inferiore rispetto alle prestazioni del Sei Nazioni, e si è trovata a confrontarsi con avversari come Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Il degno finale di un tour disastroso. L’Australia passeggia sull’Italia e la batte 57-10 con 9 mete nella terza giornata del Nations Championship. Tra Giappone, Nuova Zelanda e Australia gli Azzurri sono parsi lontani parenti della squadra che aveva sorpreso tutti al Sei Nazioni. Un passo indietro enorme che non può essere spiegato solo con le assenze e le squalifiche (Niccolò Cannone e il ct Quesada) che hanno ulteriormente indebolito un’Italia che fin dalla prima uscita a Tokyo non ha mai dato segni di vita. A Perth si è vista una squadra spenta prima di tutto dal punto di vista mentale, quasi rassegnata, contro un’Australia che veniva da sei sconfitte consecutive e che anche in questo torneo non era mai parsa trascendentale, ma che contro gli Azzurri è parsa praticamente resuscitata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Australia si diverte con un'Italrugby sconfortante. Gli Azzurri chiudono male un luglio disastroso

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