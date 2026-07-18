laurea confcommercio vince federica fiorini

Federica Fiorini, nata nel 2000, ha vinto la quarta edizione del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Pisa. La giovane ha conseguito la laurea con una tesi sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle aziende. Il premio è riservato a laureati del corso di Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa. Fiorini ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro, che si focalizza sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore aziendale.

E’ Federica Fiorini, classe 2000, giovane neolaureata con una tesi sull’adozione dell’ Intelligenza artificiale nelle aziende la vincitrice della quarta edizione del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Pisa e destinato a un laureato o una laureata del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’ Università di Pisa. La giovane neolaureata ha ricevuto in premio l’assegno di mille euro consegnato presso la sede di Confcommercio Pisa dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e dal presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa, professor Vincenzo Zarone.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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