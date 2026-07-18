Otto calciatrici della Primavera dell’ACF Arezzo sono state promosse in Prima Squadra per la stagione 202627. La squadra è guidata dall’allenatore Andrea Benedetti. La decisione riguarda giocatrici provenienti dal settore giovanile e si inserisce nel progetto di sviluppo del club. Le nuove entrate si aggiungono alla rosa già esistente, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le età delle calciatrici.

L’ACF Arezzo guarda al futuro e lo fa partendo da casa. In vista della stagione sportiva 202627, otto calciatrici provenienti dalla formazione Primavera entreranno a far parte della rosa della Prima Squadra guidata da Andrea Benedetti. Una scelta che conferma l’importanza del settore giovanile all’interno del progetto amaranto e premia il percorso di crescita compiuto dalle giovani atlete. Alcune hanno già assaggiato il campionato di Serie B, altre si preparano invece a vivere per la prima volta l’esperienza con la formazione maggiore. Penniellaine Torres. Centrocampista, classe 2007 Cresciuta nel settore giovanile dell’ACF Arezzo fin dagli anni della Scuola Calcio, ha esordito in Prima Squadra nella stagione 202324. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - L’ACF Arezzo apre le porte alle giovani: otto talenti della Primavera salgono in Prima Squadra

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