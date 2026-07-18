La Vis scommette sulla linea verdissima Oboe Vaccaro e Ambrosio per l’attacco

La Vis ha completato tre acquisti in vista della nuova stagione. È arrivato Matteo Oboe, attaccante con 10 gol nel serie D, proveniente dal Real Calepina. Dalla Primavera della Ternana è stato ingaggiato Christian Vaccaro, mentre dal Nola è stato preso Alfonso Ambrosio, classe 2007.

Tre colpi in casa Vis: ieri è arrivato al V Park Matteo Oboe, punta, 10 gol nel Real Calepina (serie D). Dalla Primavera della Ternana arriva Christian Vaccaro, dal Nola il classe 2007 Alfonso Ambrosio. Nelle prossime ore l’annuncio. Vaccaro, punta, svincolato d’ufficio dopo il fallimento societario delle Fere, nella scorsa stagione aveva siglato con la Primavera umbra quattordici reti in venti presenze e nelle due precedenti annate nelle giovanili del Palermo aveva già segnato otto gol in venticinque partite con la Primavera e diciannove reti in ventiquattro gare con l’Under 17. Ambrosio invece è un fantasista duttile, che può essere anche impiegato come ala di sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Vis scommette sulla linea verdissima. Oboe, Vaccaro e Ambrosio per l’attaccoIl primo viene dal Real Calepina (serie D), il secondo ha segnato 14 gol nella Primavera della Ternana. Il fantasista era a Nola . ilrestodelcarlino.it

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