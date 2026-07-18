La sorella di un calciatore ha messo un like a un video di un altro giocatore che difende il compagno. Orsolini attende ancora notizie sulla trattativa di rinnovo, con contatti tra le parti che proseguono. Non si è ancora raggiunto un accordo, anche se ci sono stati passi avanti e limature nelle ultime settimane. Intanto, il Vasco da Gama sta sondando Dominguez per un possibile trasferimento.

I contatti con l’entourage di Riccardo Orsolini per il rinnovo continuano, ma ancora non c’è fumata bianca e non c’è accordo: le parti si sono avvicinate e hanno limato qualche distanza nel corso dell’ultima settimana, ma non sono ancora arrivate alla quadratura. De Silvestri ha invitato a rispettare le scelte personali, cercando di togliere un po’ di pressione sul compagno e su una partita che in casa Bologna sposta gli equilibri di mercato e Morgana Orsolini, la sorella del numero 7 ha messo il "like" sul reel pubblicato sui social dal nostro giornale al riguardo. Intanto proseguono i rumors sulle uscite: dall’Argentina, rilanciano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sorella del numero 7 ha messo un "like» al nostro video di Lollo che difende le scelte del compagno. Orsolini, un’altra giornata di attesa. Il Vasco da Gama sonda Dominguez

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È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA

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L’olandese è l’alternativa più concreta al bianconero Miretti. Il numero 7 ha una proposta di rinnovo da lungo tempo. Koopmeiners e Orsolini, urgono risposteL’olandese è considerato l’opzione più concreta al posto di Miretti, che ha una proposta di rinnovo da tempo.