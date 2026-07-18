La sorella del numero 7 ha messo un like al nostro video di Lollo che difende le scelte del compagno Orsolini un’altra giornata di attesa Il Vasco da Gama sonda Dominguez
La sorella di un calciatore ha messo un like a un video di un altro giocatore che difende il compagno. Orsolini attende ancora notizie sulla trattativa di rinnovo, con contatti tra le parti che proseguono. Non si è ancora raggiunto un accordo, anche se ci sono stati passi avanti e limature nelle ultime settimane. Intanto, il Vasco da Gama sta sondando Dominguez per un possibile trasferimento.
I contatti con l’entourage di Riccardo Orsolini per il rinnovo continuano, ma ancora non c’è fumata bianca e non c’è accordo: le parti si sono avvicinate e hanno limato qualche distanza nel corso dell’ultima settimana, ma non sono ancora arrivate alla quadratura. De Silvestri ha invitato a rispettare le scelte personali, cercando di togliere un po’ di pressione sul compagno e su una partita che in casa Bologna sposta gli equilibri di mercato e Morgana Orsolini, la sorella del numero 7 ha messo il "like" sul reel pubblicato sui social dal nostro giornale al riguardo. Intanto proseguono i rumors sulle uscite: dall’Argentina, rilanciano... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA
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