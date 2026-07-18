La promessa | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi
. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Leocadia rimane sbigottita dalle minacce e accuse da parte del Capitano de la Mata. E per lei le sorprese non finiscono qui: Manuel la informa che si dimette dal suo incarico per fondare una propria impresa. Curro prosegue, senza successo, la frustrante ricerca di Ángela, mentre cresce la sua sfiducia nei confronti del capitano. Lope cerca di riconciliarsi con Vera, ma le sue speranze di poter tornare dalla sua famiglia fanno preoccupare il ragazzo e altri membri della servitù. 🔗 Leggi su Tpi.it
La Promessa - Anticipazioni 2 e 3 Maggio 2026 - LEOCADIA PROIBISCE A TUTTI DI AIUTARE ANGELA
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La Promessa, anticipazioni del 18 luglio: Manuel rompe con Leocadia mentre Curro trova una traccia di Ángela Sabato 18 luglio La Promessa torna su Rete 4 con un doppio appuntamento e due vicende destinate a cambiare gli equilibri della tenuta. Nel pres facebook
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