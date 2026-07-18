. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Leocadia rimane sbigottita dalle minacce e accuse da parte del Capitano de la Mata. E per lei le sorprese non finiscono qui: Manuel la informa che si dimette dal suo incarico per fondare una propria impresa. Curro prosegue, senza successo, la frustrante ricerca di Ángela, mentre cresce la sua sfiducia nei confronti del capitano. Lope cerca di riconciliarsi con Vera, ma le sue speranze di poter tornare dalla sua famiglia fanno preoccupare il ragazzo e altri membri della servitù. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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La Promessa - Anticipazioni 2 e 3 Maggio 2026 - LEOCADIA PROIBISCE A TUTTI DI AIUTARE ANGELA

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