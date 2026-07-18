Durante il Mengo Music Fest, sono stati raccolti oltre 50.000 euro per la donazione di sangue. L'evento, che si è svolto nel centro di Arezzo, ha visto la partecipazione di migliaia di persone e la collaborazione di associazioni di volontariato. La somma verrà destinata a campagne di sensibilizzazione e potenziamento delle strutture di donazione. Nessun dettaglio sui singoli donatori o sui metodi di raccolta.

Arezzo, 18 luglio 2026 - La musica ha incontrato la solidarietà al Mengo Music Fest. Il principale evento dell’estate aretina ha rinnovato la partnership con l’AVIS Comunale di Arezzo con il comune obiettivo di condurre una campagna di sensibilizzazione verso l’importanza, per sé stessi e per gli altri, di donare sangue e plasma, coinvolgendo il pubblico in un messaggio di altruismo e responsabilità sociale. Questa sinergia affonda le radici fin dalle prime edizioni del Mengo Music Fest con l’associazione che ha sempre avuto a disposizione un proprio stand dove distribuire materiale informativo e rivolgersi alle giovani generazioni per spiegare come un gesto semplice e volontario possa contribuire a salvare vite umane, ma ha ora conosciuto un deciso consolidamento con ulteriori iniziative congiunte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La musica incontra la solidarietà con la sinergia tra AVIS e Mengo Music Fest

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