La fotografia forma d’arte partecipata | Jodice ad Astino

Notizia in breve

Il 24 luglio, la mostra «Luoghi comuni» sarà visitabile nel monastero di Astino, con l’accompagnamento di Francesco Jodice. L’artista parlerà della sua opera e della fotografia come forma d’arte partecipata. Ha spiegato che è interessato alla capacità delle comunità di proiettare desideri sul paesaggio attraverso le immagini. La visita sarà guidata dall’autore, che condividerà i suoi punti di vista sulla rappresentazione dei luoghi e sulla relazione tra persone e ambienti.