La fotografia forma d’arte partecipata | Jodice ad Astino
Il 24 luglio, la mostra «Luoghi comuni» sarà visitabile nel monastero di Astino, con l’accompagnamento di Francesco Jodice. L’artista parlerà della sua opera e della fotografia come forma d’arte partecipata. Ha spiegato che è interessato alla capacità delle comunità di proiettare desideri sul paesaggio attraverso le immagini. La visita sarà guidata dall’autore, che condividerà i suoi punti di vista sulla rappresentazione dei luoghi e sulla relazione tra persone e ambienti.
L’INTERVISTA. Francesco Jodice il 24 luglio accompagnerà i visitatori a scoprire la sua mostra «Luoghi comuni» nel monastero di Astino. «Mi interessa la capacità delle comunità di proiettare i propri desideri sul paesaggio». Il 24 luglio, alle 20.30, il fotografo Francesco Jodice, insieme al curatore Corrado Benigni, accompagnerà i visitatori all’interno della mostra «Luoghi comuni» promossa da Fondazione Mia al monastero di Astino fino al 29 novembre e che rappresenta sia i trenta anni di carriera per Jodice sia i dieci anni di esposizioni curate da Benigni presso il monastero (iscrizioni aperte fino a esaurimento posti, massimo 20 persone, entro il 22 luglio all’indirizzo email protected). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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