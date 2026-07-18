Sedici talenti sono stati scelti tra 152 candidature provenienti da tutta Italia per competere alla finale dei Musicfilm Awards, un premio dedicato alle voci emergenti nel doppiaggio cantato. La competizione si svolge a Comacchio e mette in palio un riconoscimento nazionale per chi si distingue nel settore. La selezione ha coinvolto partecipanti di diverse regioni, tutti in attesa di conoscere il nome del vincitore che si aggiudicherà il premio.

COMACCHIO Doppiaggio cantato, una sfida senza eguali. Sono 16 i talenti scelti, selezionati tra 152 candidature arrivate da ogni regione italiana, che si contenderanno l’accesso alla finale dei Musicfilm Awards, il premio che da anni valorizza le voci del futuro. Una manifestazione unica nel panorama regionale e nazionale, che inorgoglisce ideatori e organizzatori. L’appuntamento, inserito nel cartellone del Musicfilm Festival 2026 di novembre, porterà questa sera alle 21.30 sul palco di Piazzetta Trepponti a Comacchio una competizione che promette di far sognare il pubblico. Le performance dei semifinalisti saranno giudicate da una triade d’eccezione del doppiaggio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa del doppiaggio cantato. Sedici talenti a caccia di gloria

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