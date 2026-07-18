La Dogana rivive | La rinascita è possibile se camminiamo insieme
La Dogana di Avellino è stata riaperta dopo decenni di chiusura, trasformandosi nuovamente in un centro di eventi e cultura. La serata di inaugurazione ha attirato centinaia di persone nel centro storico, con musica, arte e spettacoli. L'evento ha sottolineato il ruolo della struttura come punto di aggregazione, invitando alla collaborazione tra cittadini e istituzioni per la rinascita del luogo. La riapertura è stata accompagnata da un messaggio di unità e collaborazione.
Tempo di lettura: 2 minuti – Una serata che resterà nella memoria della città. Dopo decenni di chiusura, la storica Dogana di Avellino è tornata a essere un luogo di incontro, cultura e partecipazione, richiamando nel centro storico centinaia di persone tra musica, arte, spettacoli e momenti di condivisione. Al termine dell’iniziativa, don Pasquale ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento e di speranza, sottolineando come il successo dell’evento rappresenti molto più di una semplice manifestazione culturale. “Quando una comunità smette di aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, accadono cose belle”, ha scritto il sacerdote, evidenziando come la straordinaria partecipazione abbia dimostrato il forte desiderio degli avellinesi di riappropriarsi del cuore della propria città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Folla di fedeli a Pistoia, il nuovo vescovo Mascagna: “Camminiamo insieme”Un migliaio di fedeli si sono radunati a Pistoia per l’ordinazione del nuovo vescovo.
Il Papa: grazie per il sostegno alla mia missione e carità, camminiamo insiemeAl termine dell’Angelus, il Papa ha ringraziato i fedeli per le donazioni ricevute in occasione della Giornata dell’Obolo di San Pietro, che si...