La Dogana rivive | La rinascita è possibile se camminiamo insieme

Notizia in breve

La Dogana di Avellino è stata riaperta dopo decenni di chiusura, trasformandosi nuovamente in un centro di eventi e cultura. La serata di inaugurazione ha attirato centinaia di persone nel centro storico, con musica, arte e spettacoli. L'evento ha sottolineato il ruolo della struttura come punto di aggregazione, invitando alla collaborazione tra cittadini e istituzioni per la rinascita del luogo. La riapertura è stata accompagnata da un messaggio di unità e collaborazione.