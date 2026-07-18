La bizzarra teoria secondo cui Roggero non è colpevole perché è una brava persona
La richiesta di grazia per Mario Roggero ha coinvolto tutto il fronte di destra, sia moderato che immoderato. La mobilitazione si è concentrata sulla sua figura, sostenendo che non sarebbe colpevole perché considerato una brava persona. La richiesta di clemenza ha suscitato reazioni tra le varie componenti politiche, con alcune che hanno mostrato supporto e altre che hanno mantenuto una posizione più critica.
A essere benevoli, si potrebbe pensare che la mobilitazione della destra italiana tutta, moderata e immoderata, per la grazia a Mario Roggero sia dettata da uno scrupolo di coscienza, cioè dal senso di colpa per averlo usato come caso di scuola di quella difesa sempre legittima, che gli italiani brava gente pretendono dal codice penale e per averlo poi mollato al suo destino e a un’inevitabile condanna, senza avere nel frattempo legalizzato, come promesso, la giustizia privata estendendone i confini anche all’omicidio volontario, ma scriminato dalla meritevolezza sociale dell’illecito. Detto in altri termini, rispetto al caso specifico: è... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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