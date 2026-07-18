La bizzarra teoria secondo cui Roggero non è colpevole perché è una brava persona

Notizia in breve

La richiesta di grazia per Mario Roggero ha coinvolto tutto il fronte di destra, sia moderato che immoderato. La mobilitazione si è concentrata sulla sua figura, sostenendo che non sarebbe colpevole perché considerato una brava persona. La richiesta di clemenza ha suscitato reazioni tra le varie componenti politiche, con alcune che hanno mostrato supporto e altre che hanno mantenuto una posizione più critica.