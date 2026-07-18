Kayinsola Ajayi ha vinto la gara battendo Seville e lo ha festeggiato urlandogli in faccia sul traguardo. La competizione si è svolta nella fase finale della Diamond League a Londra, prima della pausa dedicata ai campionati nazionali ed europei. Ajayi ha corso con tempi molto veloci, nonostante le condizioni di vento contrario.

Kayinsola Ajayi ha infiammato in tutti sensi l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante che è sbarcato a Londra per l’ultimo appuntamento prima della sosta prevista per lasciare spazio ai Campionati Nazionali e agli Europei. Il nigeriano ha vinto i 100 metri con il superlativo tempo di 9.84 controvento (0,7 ms di vento a favore) e ha battuto il giamaicano Oblique Seville (9.87). Il 21enne è uscito peggio dai blocchi di partenza rispetto al Campione del Mondo, ma poi ha sfoderato tutti i suoi cavalli sul lanciato ed è riuscito a sverniciarlo negli ultimi dieci metri, infliggendogli anche tre centesimi di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kayinsola Ajayi batte Seville e gli urla in faccia sul traguardo! Cos’è successo in Diamond League. Tempi da brividi controvento

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