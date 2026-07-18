katy perry domani lo show attesi in diciassettemila ecco tutta la logistica

Domani sera si terrà il concerto di Katy Perry, con circa 17.000 spettatori previsti. Il Comune e Lucca Plus hanno emanato specifici provvedimenti per gestire l’evento. Sono state organizzate misure di sicurezza e logistiche per accogliere il pubblico e garantire il regolare svolgimento dello spettacolo. La pianificazione si concentra su accessi, controlli e gestione delle aree di intrattenimento.

Ecco i provvedimenti emanati da Comune e Lucca Plus in occasione del concerti di domani sera di Katy Perry, per il quale sono attesi 17mila spettatori. Chiusura area spettacolo e limitrofe – Parcheggio Carducci chiuso dalla mezzanotte di oggi alle 8 di lunedì con divieto di sosta con rimozione; chiusi viale Carducci, Repubblica e Cavour fino a piazzale Risorgimento escluso, con divieto di sosta con rimozione dalla mezzanotte di oggi alle 6 di lunedì; stessa chiusura per il sottopasso di viale San Concordio. Porta San Pietro, piazzale Risorgimento, viale Regina Margherita e Cavour chiusi con divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 di domani alle 3 di lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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