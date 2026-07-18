La Juventus è tornata in campo e il tecnico Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la necessità di rinforzi per competere per lo scudetto. La presentazione ufficiale della nuova stagione si è svolta oggi a Torino. Spalletti ha espresso la volontà di migliorare la squadra, senza fare riferimenti specifici a eventuali acquisti o strategie future.

Spalletti in Conferenza Stampa: Empatia e Sguardo al Futuro. TORINO (ITALPRESS) – Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus FC, ha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare ufficialmente la nuova stagione calcistica. In apertura, ha voluto dedicare un pensiero speciale a Silvio Baldini, colpito da una profonda perdita personale: “Un pensiero dal profondo del cuore al mio amico Silvio Baldini per la scomparsa della cara figlia Valentina, da parte della mia famiglia e da parte di tutta la Juventus”. Le parole di Spalletti hanno evidenziato non solo la sua sensibilità come persona, ma anche l’umanità che permea il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Juventus torna in campo, Spalletti avverte: “Servono rinforzi per puntare allo scudetto”.

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JUVENTUS-GENOA 2-0: SPALLETTI A UN PUNTO DALLA ZONA CHAMPIONS

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