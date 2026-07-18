C’è una madre che non riesce ad accettare l’idea di vedere la figlia partire. E per questo decide di inventarsi qualcosa di assolutamente folle: trovarle un fidanzato, pur di convincerla a restare. Da questa premessa nasce la nuova commedia Netflix, ancora senza titolo, che porterà Julianne Moore lontano dai ruoli drammatici che hanno scandito gli ultimi anni della sua carriera. L’attrice, che nel 2015 ha conquistato l’Oscar interpretando in Still Alice una docente universitaria colpita da una forma precoce di Alzheimer, sarà protagonista e produttrice del film. Una pellicola che vede come partner anche Higher Ground, cioè la casa di produzione fondata da Barack e Michelle Obama. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Amica.it - Julianne Moore torna alla commedia con Barack e Michelle Obama: il nuovo film Netflix racconta una madre pronta a tutto per amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Disney si unisce al presidente Barack Obama e a Higher Ground di Michelle Obama, per la nuova serie animata ‘Journey’

Leggi anche: Sasha Obama compie 25 anni con gli auguri di Michelle e Barack: « È stata una gioia vederti diventare la donna che sei oggi»

Argomenti più discussi: The Debut, tutto sul film di Jesse Eisenberg con Julianne Moore; Tre donne legate da un destino e da un libro comune: come finisce The Hours con Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore; ITALIAN GLOBAL SERIES: La nostra intervista a Elena Sofia Ricci; The Hours, Il Trailer Ufficiale del Film con Nicole Kidman, Meryl Streep e Julianne Moore - HD - Film (2002).

Alle 21.20 Hannibal di Ridley Scott con Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta | 10 anni dopo il caso di Buffalo Bill, l’agente dell’FBI Clarice Starling, interpretata da Julianne Moore, deve nuovamente fermare l’astuto e latitante dottor Lecter, prima che x.com

The debut: Jesse Eisenberg torna alla regia con Julianne Moore e Paul GiamattiROMA – Dopo il successo di A Real Pain, Jesse Eisenberg è pronto a tornare dietro la macchina da presa. A24 ha infatti annunciato che The Debut, il suo nuovo film da regista, arriverà nelle sale statu ... msn.com