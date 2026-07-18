Jannik Sinner la strana frase di Andy Roddick | Sarei stato un imbecille

Andy Roddick ha raccontato nel suo podcast di aver incontrato per la prima volta Jannik Sinner, definendolo un talento impressionante. Roddick ha detto che avrebbe potuto essere un imbecille se non avesse riconosciuto il potenziale del giovane tennista. La conversazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, sottolineando il rispetto tra i due e l’ammirazione per le capacità di Sinner, che continua a distinguersi nel circuito internazionale.

Un campione dentro e fuori dal campo. Jannik Sinner impressiona tutti gli amanti del tennis. Ma anche i colleghi ed ex colleghi. Come Andy Roddick, che nel suo podcast ha raccontato della prima volta che ha conosciuto l'altoatesino. "Non potrebbe essere più umile – ha spiegato il 43enne – Gli sono stato vicino dietro le quinte in queste ultime due settimane più di quanto non fossi mai stato prima. È sempre un gentiluomo. Entra, guarda tutti negli occhi, saluta. Dopo le interviste, non solo ringrazia i conduttori, ringrazia l'intera stanza. Tutti quelli che lavorano e non si vedono. ‘Grazie a tutti. Grazie. Ci vediamo'. Davvero molto consapevole del suo ruolo, educato, ha un sacco di rispetto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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