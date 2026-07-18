Inter Under 23 fresca di rinnovi | i fuori quota Prestia e Fiordilino in nerazzurro fino al 2028

Notizia in breve

L'Inter Under 23 ha rinnovato i contratti di Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino, che resteranno in maglia nerazzurra fino al 2028. Entrambi sono fuoriquota e continueranno a essere parte della rosa della squadra Under 23. La società ha deciso di confermare l’impegno sui giocatori, mantenendoli disponibili per la formazione. I rinnovi sono stati ufficializzati nelle ultime settimane.