Inter Under 23 fresca di rinnovi | i fuori quota Prestia e Fiordilino in nerazzurro fino al 2028
L'Inter Under 23 ha rinnovato i contratti di Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino, che resteranno in maglia nerazzurra fino al 2028. Entrambi sono fuoriquota e continueranno a essere parte della rosa della squadra Under 23. La società ha deciso di confermare l’impegno sui giocatori, mantenendoli disponibili per la formazione. I rinnovi sono stati ufficializzati nelle ultime settimane.
di Paolo Moramarco Inter Under 23 fresca di rinnovi: i due fuori quota Prestia e Fiordilino prolungano fino al 2028 il loro impegno con i nerazzurri. L’ Inter conferma la propria attenzione alla rosa dell’ Under 23: Giuseppe Prestia e Luca Fiordilino resteranno a disposizione della squadra nerazzurra come fuoriquota. La notizia è stata resa ufficiale dall’agenzia dei giocatori, Esse Sports, tramite il proprio profilo Instagram, con il rinnovo dei contratti fino al 2028. Prestia, esperienza in difesa. Il difensore palermitano, cercato recentemente dalla Salernitana, continua a fornire esperienza e solidità al reparto arretrato. Nella scorsa stagione, Prestia ha collezionato 30 presenze da titolare, con una media di oltre 85 minuti a partita, confermandosi un punto di riferimento per la linea difensiva dell’Under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com
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