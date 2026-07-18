Incidente nel Salento | 26enne in gravi condizioni

Da quotidianodipuglia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte tra Martano e Borgagne. La vettura, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del giovane sono risultate subito serie. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

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Grave incidente nella notte lungo la strada che collega Martano a Borgagne. Intorno a mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. L'impatto è stato violento: la sua auto, una Golf andata completamente distrutta, ha abbattuto un muretto a secco e degli alberi adiacenti alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche ed è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Trauma Center dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico commotivo e una vasta ferita lacero-contusa al capo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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