In Riviera, le piscine degli hotel sono più frequentate rispetto alla spiaggia, con turisti che preferiscono rilassarsi in acqua o sui lettini. Alcuni consumano bevande al bar immerso nella vasca, altri si dedicano alla lettura o prendono il sole. La tendenza si nota nelle strutture ricettive, dove le piscine sono dotate di bar direttamente in acqua. La preferenza per le piscine rispetto alla spiaggia si riscontra in diverse strutture della zona, anche durante le ore diurne.

Rimini, 18 luglio 2026 – C’è chi sorseggia un drink direttamente in acqua, chi prende il sole sul lettino o chi si dedica alla lettura. Sembra una classica giornata estiva al mare, ma lo scenario è cambiato: non siamo in spiaggia, bensì a bordo piscina. Nelle ultime settimane è salita alla ribalta una nuova tendenza tra i turisti che scelgono la Riviera: niente mare, in molti preferiscono rimanere nella piscina dell’hotel. Famiglie e giovani scelgono di passare il tempo qui, ritagliandosi i propri momenti di relax fra un tuffo e un aperitivo, alternando qualche gita nell’entroterra o dividendosi a metà tra gli stabilimenti balneari e la struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Riviera la piscina degli hotel batte la spiaggia: “Ora i turisti la preferiscono”. E c’è anche chi ha il bar direttamente in acqua

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