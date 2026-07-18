Dal 29 luglio in edicola, arriva il primo numero di una nuova pubblicazione che propone una storia inedita divisa in due puntate. Nel numero ci sono anche storie di autori come Zerocalcare e Shintaro Kago, accanto a un episodio di Dylan Dog. La rivista combina narrativa a fumetti e approfondimenti, offrendo ai lettori un mix di generi e autori diversi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Le elezioni del 27 ottobre mettono sul tavolo alcuni dei punti sollevati da Pappé. Abbiamo incontrato e intervistato lo storico israeliano nella sua città, HaifaIsraele va al voto il 27 ottobre, con quali prospettive? La sconfitta di Netanyahu data per probabile da tanti in realtà non è affatto scontata. In ogni caso, qualunque sia l’esito di queste elezioni, non ci sarà alcun cambiamento fondamentale nelle azioni di Israele. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Ilan Pappé: «Con o senza Bibi, il Paese non cambierà la sua rotta»

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