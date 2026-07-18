Il maltempo di mercoledì ha causato ingenti danni alle colture, portando alla perdita di un anno di lavoro per molti agricoltori. Uno di loro ha descritto la situazione come il crollo di un’intera vita lavorativa, evidenziando la difficoltà di ricominciare. Le tempeste hanno compromesso le produzioni agricole, lasciando molti senza raccolto e con danni alle strutture. La situazione si inserisce in un quadro di eventi climatici estremi che interessano l’area.

"Ho visto andare via il lavoro di una vita. E’ dura ritirarsi su ora". E’ il duro bilancio di uno dei tanti agricoltori che ora deve fare i conti con i danni lasciati dal maltempo di mercoledì. "E’ stato un tornado – dice il renazzese Sauro Candini che a Bevilacqua si è visto abbattuto l’intero campo di alberi di pesche – siamo i più grandi produttori di pesche nel comune di Cento. La produzione stimata di quest’anno era di 700 quintali. Tutto perso. Avevamo costruito questo impianto poco alla volta, in 10 anni, investendo ogni anno qualcosa". E racconta. "Ero anch’io li in campagna, chiuso dentro al furgone, in mezzo a questa cosa che definisco un tornado – prosegue - ero preoccupato che venisse grandine poi quando ho visto il vento che ha spazzato via tutto e assassinato le piante di pesche, sono scoppiato in lacrime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il vento ha spazzato via il lavoro di un anno"

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