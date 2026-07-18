Il Tottenham ha respinto un’offerta di 46 milioni di sterline del Newcastle per il centrocampista svedese. L’offerta supera le proposte precedenti del Nottingham Forest, ma il club londinese ha deciso di non accettarla. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, attualmente sotto contratto con il Tottenham. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle motivazioni o eventuali sviluppi futuri.

2026-07-17 22:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Tottenham ha rifiutato un’offerta del Newcastle per il centrocampista Lucas Bergvall, nonostante l’offerta superi i precedenti approcci del Nottingham Forest per il nazionale svedese. L’Athletic afferma che la proposta del Newcastle valeva circa 46 milioni di sterline, ma gli Spurs l’hanno rifiutata poiché l’interesse per il ventenne continua a crescere. Anche se finora il Tottenham ha respinto ogni approccio, potrebbe prendere in considerazione una vendita in un secondo momento se un club soddisfa la sua valutazione. Bergvall è sotto contratto fino a giugno 2031 ma ha informato gli Spurs che preferirebbe trasferirsi quest’estate in cerca di una nuova opportunità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham rifiuta l’offerta di 46 milioni di sterline del Newcastle per Lucas Bergvall

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Tottenham Shatters Defensive Record With 52 Million Pound Van Hecke Deal

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