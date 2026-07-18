Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica al 18 luglio 2026 è di 0,1668 euro per chilowattora. Il 17 luglio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,1600 euro alle 3 di notte, mentre il massimo di 0,1996 euro si è verificato alle 21. La giornata ha mostrato variazioni orarie tra questi valori.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 18 Luglio 2026 si attesta a 0,1668 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (17 Luglio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,1600 €kWh registrato alle ore 3, mentre il picco massimo è stato raggiunto alle ore 21 con 0,1996 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2 e le 9), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 18 e le 22. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi ha contratti indicizzati al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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