Venerdì, il prezzo del petrolio sul mercato internazionale ha raggiunto il livello più alto dell’ultimo mese. La salita è legata all’intensificarsi degli attacchi tra Iran e Stati Uniti.

Venerdì il prezzo del petrolio sul mercato internazionale ha raggiunto il livello più alto dell’ultimo mese, in conseguenza dell’intensificarsi degli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. Il Brent, la quotazione per il mercato europeo, è salito del 4 per cento e ha raggiunto gli 88 dollari al barile; il WTI, la quotazione per il mercato statunitense, gli 82 dollari al barile. Sono cifre di molto inferiori al picco nella prima fase della guerra, tra marzo e aprile, quando il prezzo del petrolio al barile era quasi di 120 dollari. Ma segnalano una risposta dei mercati agli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente, che hanno riportato la situazione indietro di diversi mesi: il cessate il fuoco di aprile sembra definitivamente saltato, i negoziati sono fermi e lo stretto di Hormuz è chiuso sia dagli Stati Uniti che dall’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il prezzo del petrolio è tornato a salire

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Perché il prezzo del Petrolio MUOVE l'Economia Mondiale

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