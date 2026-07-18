Ancora poco più di un mese per finalizzare la documentazione degli interventi del Pnrr concluso il mese scorso e, dopo la verifica di Bruxelles, aver titolo a ricevere la decima e ultima rata di finanziamento. A queste risorse tiene particolarmente il Mef per poter quadrare i conti di bilancio secondo il piano finanziario d’inizio anno e dare un altro stimolo all’asfittica crescita economica. Nel caso in cui gli interventi non superassero gli esami si dovranno restituire le somme ricevute. La base informativa su cui poter esprimere una valutazione sull’intero programma è tuttora incerta e in divenire. Al novembre scorso le autorità avevano... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pnrr alla stretta finale tra ritardi e completamenti da attuare. L’analisi di Zecchini

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