GROSSETO Dopo le recenti tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra, scaturite dal voto sulla "remigrazione" nell’ultimo consiglio comunale, il panorama politico locale si riorganizza. Udc, Popolari Civici e Politica Insieme hanno ufficializzato la nascita di " Insieme per Grosseto al centro ", un progetto politico che punta alle prossime amministrative, segnando però un netto distacco dagli equilibri della coalizione attuale. La presentazione, curata da Gianluigi Ferrara (Udc), Barbara Chelli (Politica Insieme) e Amedeo Gabbrielli (Popolari Civici), ha delineato una posizione strategica chiara: le tre forze restano all’interno della maggioranza a sostegno del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ma abbandonano il tavolo politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il nuovo Centro di Grosseto. Distacco dalla maggioranza: "Serve un impulso alla città"

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