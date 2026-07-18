Il mare nella zona del Delta sta riscaldandosi notevolmente, con alghe e temperature elevate che causano danni alle lagune. Le acque sono diventate calde e ricche di alghe, mettendo a rischio gli ecosistemi locali. Le lagune di Rosolina, Porto Tolle e la sacca Toro in provincia di Venezia sono particolarmente colpite. Coldiretti pesca Veneto segnala che queste condizioni stanno danneggiando l’ambiente e gli habitat naturali della zona.

Rovigo, 18 luglio 2026 - ‘L’ambiente lagunare del Delta, ricompreso nei comuni di Rosolina e Porto Tolle, la sacca Toro in provincia di Venezia, è in profonda sofferenza’, è la denuncia di Alessandro Faccioli, di Coldiretti pesca Veneto. Che fa il punto sugli effetti assai pesanti che ha avuto la siccità. ‘Si tratta precisa di danni irreparabili negli ambienti lagunari del Veneto, in Polesine e nella zona di Chioggia’. Agricoltori, pescatori e acquacoltori devono fare i conti con l’innalzamento della temperatura dell’acqua che ha raggiunto i 32°C, temperature destinate a salire. È da qualche settimana che gli acquacoltori denunciano l’allerta nel cosiddetto sistema lagunare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mare continua a bollire, alghe e temperature estreme ‘Le lagune sono a rischio’

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