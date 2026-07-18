Un pesce palla maculato, considerato tra le specie marine più pericolose per la salute umana, è stato catturato da un pescatore nelle acque dell’Area marina protetta di Porto Cesareo. La scoperta è stata segnalata recentemente e il pesce è stato prelevato nel rispetto delle norme di sicurezza. La presenza di questa specie nelle acque pugliesi è stata confermata, senza ulteriori dettagli sulla quantità o sulla provenienza.

Il pesce palla maculato, tra le specie marine più pericolose per la salute umana, è stato pescato nelle acque dell’Area marina protetta di Porto Cesareo. L’esemplare, recuperato da un pescatore, è stato consegnato all’Università del Salento, dove sarà sottoposto agli accertamenti necessari per confermarne le caratteristiche e approfondire le circostanze del ritrovamento. La specie (Lagocephalus sceleratus), originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica, contiene tetrodotossina, una potente neurotossina che non viene eliminata con la cottura. Per questo motivo non deve essere consumata né commercializzata. Arrivato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, il pesce palla maculato si è progressivamente diffuso dal bacino orientale verso le coste occidentali. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Il «letale» pesce palla maculato arriva nelle acque pugliesi. Catturato da un pescatore a Porto Cesareo

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Allarme pesce palla nel Mediterraneo puo essere letale

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