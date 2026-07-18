Il futuro di Stones potrebbe essere ancora in Premier League, con il Leeds che spinge per il suo acquisto. Il giocatore è stato più volte collegato alla Juventus, ma al momento il club inglese sembra più deciso a portarlo in squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali, e le trattative continuano senza annunci formali. La situazione resta in evoluzione, con il Leeds che mantiene un ruolo attivo nelle negoziazioni.

di Francesco Spagnolo Il nome di Stones è stato più volte accostato alla Juve, ma sul giocatore spinge il Leeds. Gli aggiornamenti sul possibile affare. Il calciomercato entra nel vivo e i radar dei principali club europei si sono accesi su uno svincolato più cercati in queste settimane. Il Leeds, determinato a blindare il proprio reparto arretrato anche dopo aver concluso l’operazione per Tarik Muharemovic, è alla ricerca di un profilo di assoluta esperienza. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte oltremanica dai media britannici, in particolare dalla BBC, la dirigenza inglese avrebbe rotto gli indugi per inserirsi con decisione nella corsa a John Stones. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il futuro di Stones potrebbe essere ancora in Premier League: il Leeds sul giocatore accostato alla Juve. Le ultime sull’affare

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