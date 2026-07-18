Pep Guardiola ha dichiarato di avere un forte legame con il Regno Unito, sottolineando che questo potrebbe motivarlo a tornare nel paese. La sua posizione è stata rinnovata in risposta a voci di mercato che lo indicano come possibile sostituto dell’attuale allenatore della nazionale inglese. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals, senza ulteriori dettagli su eventuali offerte o trattative in corso.

2026-07-17 18:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha ribadito il suo affetto per l’Inghilterra tra le speculazioni secondo cui lo spagnolo potrebbe succedere all’allenatore dei Tre Leoni Thomas Tuchel. Il tedesco Tuchel, la cui squadra del Chelsea ha battuto il Manchester City di Guardiola nella finale del 2021, è sotto pressione dopo la semifinale dell’Inghilterra contro l’Argentina mercoledì. “Ho degli amici lì”, ha detto Guardiola, spiegando a OKX perché “amerebbe” che l’Inghilterra diventasse campione. “Ho un vero legame con il Regno Unito.” Mondiali 2026: i consigli di Guardiola per l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il favorito dell’allenatore inglese Guardiola rivela cosa lo spingerebbe a tornare: “Ho un vero legame con il Regno Unito”

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