Il caso-pakistani ’scalda’ la politica Scontro tra Dem e vannacciani

Il caso dei migranti pakistani torna a far discutere la politica locale. Questa volta lo scontro avviene tra l’Unione comunale del Partito Democratico e la responsabile provinciale di un movimento di destra. La discussione si concentra sulle questioni legate all’emergenza e alla gestione dei migranti, con toni accesi e accuse reciproche. La polemica si sviluppa attraverso dichiarazioni pubbliche e interventi sui social network.

Emergenza pakistani: il tema torna a mettere in ebollizione la politica. Lo scontro a distanza stavolta si consuma tra l’Unione comunale Pd e la responsabile provinciale di Futuro Nazionale, Michela Guerrini. La denuncia dei vannacciani arriva forte e chiara: "Dal parcheggio del Duomo alla Fortezza Medicea, dall’Antiporto di Camollia ai giardini di Porta San Marco, nell’area giochi dei bambini, cambia il quartiere, ma da due anni Siena vive la stessa emergenza, spostata di qualche centinaio di metri ogni volta che la pressione sociale si fa troppo forte". Guerrini attacca: "Ogni sgombero senza una soluzione a valle produce infatti lo stesso risultato: il problema si ripresenta poco più in là, con gli stessi protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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