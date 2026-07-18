I programmi TV di oggi 18 luglio 2026 | calcio show e film

Da lopinionista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai 1 va in onda la partita Francia-Inghilterra dei Mondiali FIFA 2026, mentre Canale 5 trasmette lo show “Ciao Darwin” e Canale 20 propone il film “Ninja Assassin”.

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Guida ai programmi TV del 18 luglio 2026: “Francia-Inghilterra” su Rai 1, “Ciao Darwin” su Canale 5, “Ninja Assassin” su Canale 20. La prima serata del 18 luglio 2026 offre su Rai 1 con Francia–Inghilterra, appuntamento centrale dei Mondiali FIFA 2026. Per chi preferisce il cinema, Italia 1 rilancia l’avventura senza tempo di Jurassic Park, mentre Sky Cinema Collection dedica la serata al fascino del giallo con Assassinio sull’Orient Express. L’intrattenimento puro arriva su Canale 5 con Ciao Darwin, mentre TV8 porta in piazza la musica del RDS Summer Festival 2026. Rai 1 – Mondiali di Calcio 2026: Francia – Inghilterra (21:00). Sida Francia?Inghilterra, in diretta dal MetLife Stadium del New Jersey. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

i programmi tv di oggi 18 luglio 2026 calcio show e film
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I programmi TV di oggi 1 luglio 2026: calcio, reality show e filmOggi, 1 luglio 2026, su Rai 1 viene trasmesso il match dei Mondiali tra Belgio e Senegal.

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