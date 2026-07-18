La niacinamide è un ingrediente molto utilizzato nei prodotti skincare per ridurre la lucidità e migliorare l’uniformità della pelle. Numerose formulazioni sul mercato promettono effetti visibili, grazie alla sua capacità di regolare la produzione di sebo e di attenuare le discromie. Questi prodotti sono disponibili in diverse texture e concentrazioni, e molti di essi sono scelti da consumatori in cerca di soluzioni efficaci per problematiche cutanee. La selezione di questi articoli è stata effettuata dai redattori di GQ Italia.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La niacinamide è un attivo che ha preso piede nei cosmetici con una velocità incredibile. Si trova nei sieri, nelle creme, nei tonici, nei detergenti, nei prodotti per pelle grassa, mista, sensibile, spenta o stressata. Il rischio, però, è che quando un ingrediente diventa così gettonato il nome inizi a contare più della formula. In realtà la niacinamide è interessante proprio perché non lavora su un solo problema: può essere utile quando la pelle si lucida facilmente, quando i pori sembrano più evidenti, quando il colorito appare irregolare o quando la barriera cutanea ha bisogno di maggiore stabilità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori prodotti con niacinamide, l'attivo skincare tuttofare che promette pelle meno lucida e più uniforme

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Niacinamide Overload Why Its in Almost Every Hyperpigmentation Serum

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