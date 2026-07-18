Domani sera, un gruppo di 33 tifosi argentini si riunirà in un pub di Forlì per seguire la partita della nazionale. Nonostante siano circa 11.000 chilometri di distanza da Buenos Aires, i supporter si aspettano di creare un’atmosfera vibrante, simile a quella delle strade argentine. In caso di vittoria, hanno annunciato che si riuniranno in piazza Saffi per festeggiare. La presenza dei tifosi argentini a Forlì rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

Forlì, 17 luglio 2026 – A Buenos Aires saranno milioni. A Forlì molti meno, ma domani sera faranno abbastanza rumore da accorciare gli oltre 11mila chilometri che separano la Romagna dall’Argentina. La finale mondiale Usa 2026 contro la Spagna si giocherà a New York, nel New Jersey Stadium di East Rutherford, ma avrà una piccola curva albiceleste anche in città. Sono 33 gli argentini residenti a Forlì, mentre la comunità spagnola conta 61 persone. Il ritrovo nella birreria per la finalissima. Domani, alle 21 ore italiane, circa la metà dei tifosi della Selección si ritroverà alla Birreria di viale Italia per seguire insieme la sfida che assegnerà la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 33 devoti all’Albiceleste. Argentini ‘forlivesi’ al pub. “Se vinciamo tutti in piazza Saffi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ospina, dal Napoli di Ancelotti al Mondiale da riserva a 37 anni: “Sogno sempre. E se vinciamo, vinciamo tutti”A 37 anni, il portiere colombiano, con 131 presenze, è ancora in attività come riserva in nazionale.

Leggi anche: Miami diventa Little Buenos Aires: così 40mila argentini hanno vissuto l'esordio dell'Albiceleste