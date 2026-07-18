Il quinto episodio della terza stagione di House of the Dragon andrà in onda questa sera alle 21:00 su HBO. Nel episodio, è previsto un confronto tra i personaggi principali che potrebbe coinvolgere il personaggio di Criston Cole, secondo le anticipazioni tratte dal libro di George R.R. Martin. Sono state diffuse alcune foto promozionali che mostrano scene di tensione e nuovi sviluppi narrativi. La puntata sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale dell’emittente.

Il prossimo episodio di House of the Dragon 3 sarà teatro dell'importante scontro che, nel libro di Martin, segna il destino di Criston Cole? Ecco cosa suggeriscono le foto rilasciata da HBO Dopo una puntata relativamente "tranquilla", ovvero senza battaglie (ma con importanti rivelazioni), sulle terre di Westeros e in House of the Dragon 3 si torna a combattere, a giudicare dalle foto ufficiali dell'episodio 5 rilasciate da HBO. Come ogni settimana, non ci sono trame ufficiali rilasciate dal network, che in questo momento della stagione rovinerebbero probabilmente tutto il senso d'attesa della numerosa fanbase della serie, ma ci sono nuove foto e un trailer (che anticipa però anche eventi degli episodi seguenti) che lasciano invece immaginare molti eventi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3x05: anticipazioni, foto e orario del nuovo episodio della serie HBO

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HOUSE OF THE DRAGON Season 3 Episode 5 Trailer Explained

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