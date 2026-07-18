Non tutti i demoni hanno fattezze mostruose. Hokum, scritto e diretto da Damian McCarthy è un film che mette al centro la paura, il senso di colpa, il coraggio di guardarsi dentro. Il film prodotto da Lucky Red innesta elementi gotich-folk, con gli stilemi classici dell’horror da ‘hotel’. I riferimenti a film come Shining e 1408 si fanno sentire con grande eco intertestuale mentre una nuova riflessione freudiana si apre alla coscienza. Le pareti di hotel non sono mai state più soffocanti di così. Hokum vi metterà davanti alle vostre paure più profonde, quelle a cui è più difficile dare un nome. Il viaggio di Ohm. Hokum è un film che catapulta lo spettatore tra fitti ambienti boschivi della cultura folk irlandese e non promette a nessuno ci farvi più ritorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘Hokum’, la recensione: un horror ansiogeno intriso di folklore irlandese

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