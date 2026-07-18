GUIDA TV 18 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Questa sera in TV sono previste diverse trasmissioni tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La guida di BubinoBlog indica vari programmi in palinsesto, con orari e dettagli specifici. Per gli spettatori interessati, si segnalano eventi e show proposti dalle principali emittenti italiane. Inoltre, è possibile partecipare al Totoshare per indovinare gli ascolti serali delle trasmissioni in onda.