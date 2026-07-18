GUIDA TV 18 LUGLIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog.altervista.org 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera in TV sono previste diverse trasmissioni tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La guida di BubinoBlog indica vari programmi in palinsesto, con orari e dettagli specifici. Per gli spettatori interessati, si segnalano eventi e show proposti dalle principali emittenti italiane. Inoltre, è possibile partecipare al Totoshare per indovinare gli ascolti serali delle trasmissioni in onda.

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Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 22:15 23:00 Notti Mondiali* Francia-Inghilterra Talk Show Calcio Rai2 21:20 23:00 Il Killer Gioca con il Fuoco 1ªTv Racconti Criminali: 343 Giorni all’Inferno Film Inchieste Rai3 21:25 23:20 Ricomincio da Tre Tg3 Film Notiziario Rete 4 21:35 00:05 La Promessa 1ªTv Ti Odio, Ti Lascio, Ti. Serie Tv Film Canale 5 22:10 01:20 Ciao Darwin 8 R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:30 23:50 Jurassic Park Batman: Il Ritorno Film Film La7 21:15 23:15 Il Presidio: Scena di un Crimine Brivido... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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