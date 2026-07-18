Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

La squadra di Bergamo svolgerà il ritiro a Ciserano dal 13 al 26 luglio e disputerà amichevoli il 18 luglio contro la squadra U23, il 2 agosto contro il Feyenoord, l’8 agosto contro lo Schalke 04 e il 14 agosto contro l’Athletic Bilbao nel Trofeo Bortolotti. La formazione di Bologna invece si allenerà a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio.

Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio, Atalanta-Atalanta U23; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta; 14 agosto Atalanta-Athletic Bilbao (Trofeo Bortolotti), Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld 0-4; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Da ufficializzare, Fiorentina: Ritiro al Viola Park dal 13 al 23 luglio, dal 24 la 31 luglio in Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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