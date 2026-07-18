guerra in iran le news di oggi due petroliere esplodono dopo aver attraversato hormuz

Due petroliere sono esplose oggi nel stretto di Hormuz, dopo aver attraversato quella zona strategica. Nelle stesse ore, le forze statunitensi hanno lanciato un attacco aereo per la settima notte consecutiva. Il comando militare statunitense ha dichiarato che le operazioni mirano a ridurre le capacità militari di Teheran. Nessun dettaglio sui danni o eventuali vittime è stato fornito.

Raid Usa per la settima notte consecutiva. “Operazioni volte a indebolire le capacità militari di Teheran”, spiega il comando centrale statunitense. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Guerra in Iran: colpite basi Usa in Kuwait e Bahrein - Unomattina 09/07/2026

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