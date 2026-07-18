GOG | su Windows 11 preservare i classici è una manutenzione infinita

Windows 11, lo abbiamo capito parlando con chi lavora ogni giorno a tenere in vita i classici del PC, si è rivelato un bersaglio decisamente più ostico di Windows 10: lo ha spiegato Micha? Obuchowski, responsabile tecnico editoriale di GOG, in un’intervista pubblicata il 15 luglio 2026 insieme ai colleghi Marcin Paczy?ski e Piotr Gnyp, secondo cui la pressione arriva da due direzioni contemporaneamente — le modifiche alla sicurezza da un lato, la progressiva rimozione delle tecnologie legacy dall’altro. Il risultato, però, non è solo teorico: sono rischi concreti sull’avvio, sui filmati e sulla gestione dei permessi dei titoli più datati inseriti nel GOG Preservation Program. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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