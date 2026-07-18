gli ultrasuonati

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La formula del duo, s’è detto più volte, è epitome perfetta dell’interplay: due menti, due poetiche che cercano e trovano l’incastro complementare. Per un singolare caso del destino escono contemporaneamente per l’etichetta Caligola tre dischi che fanno il punto su quanto appena rammentato. In tutti e tre un dialogo serrato, poetico e decisamente convincente tra gli ottantotto tasti del pianoforte e altri apporti, sempre diversi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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