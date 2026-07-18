Giovani in fuga e pensioni a rischio | l’Italia perde 550mila under 35 in dieci anni Chi sostituirà 3 milioni di lavoratori?

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha perso circa 550mila giovani sotto i 35 anni, secondo un’analisi dell’Ufficio studi della Cgia. La diminuzione della popolazione giovanile si accompagna a un invecchiamento della forza lavoro, con le aziende che si preparano a perdere circa 3 milioni di lavoratori. La riduzione dei giovani si verifica in un momento in cui il sistema pensionistico potrebbe essere messo a rischio a causa del calo di contribuenti attivi.

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Lo scenario da brividi arriva da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia, che fotografa una situazione paradossale: mentre i giovani diminuiscono a ritmi vertiginosi, le aziende si preparano a perdere una fetta enorme della loro forza lavoro. E la soluzione non può arrivare solo dall'immigrazione, come molti sperano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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