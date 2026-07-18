Giovani in fuga e pensioni a rischio | l’Italia perde 550mila under 35 in dieci anni Chi sostituirà 3 milioni di lavoratori?

Lo scenario da brividi arriva da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia, che fotografa una situazione paradossale: mentre i giovani diminuiscono a ritmi vertiginosi, le aziende si preparano a perdere una fetta enorme della loro forza lavoro. E la soluzione non può arrivare solo dall'immigrazione, come molti sperano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La fuga dei giovani, il Sud e il futuro dell’ItaliaTra il 2011 e il 2024 l’Italia ha perso 441.000 giovani. Non sono partiti e poi rientrati: sono andati via e non sono più tornati. Il dato, calcolato ... ilsole24ore.com