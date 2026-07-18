George Russell si è lamentato della sua velocità sui rettilinei dopo le qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota ha dichiarato di perdere circa quattro decimi al giro rispetto a un altro concorrente. La sessione si è conclusa con una posizione che non soddisfa le sue aspettative, aggiungendo un’altra delusione personale nel campionato in corso.

George Russell chiude con un’altra sconfitta personale al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota del team Mercedes ha perso in maniera netta il confronto diretto con il compagno di scuderia che, oltre ad aver realizzato la migliore prestazione, gli ha rifilato mezzo secondo di distacco. La pole position, come detto, porta la firma di Andrea Kimi Antonelli che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:44.361 con 317 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Lando Norris a 440. Quarta posizione per George Russell a 508, quinta per Charles Leclerc a 532, sesta per Lewis Hamilton a 534, quindi settima per Oscar Piastri a 655. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell non ci sta: “Non ho velocità sui rettilinei! Perdo 4 decimi al giro rispetto a Kimi”

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Non è uno scherzo quanto è venuto bene questo. Aspettate solo che appaia Russell. Kkkkkkkk! reddit

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