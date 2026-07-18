Gasperini | Serve la cessione di un big ma arriveranno 3-4 colpi di qualità

Gian Piero Gasperini ha dichiarato che la Roma deve vendere un giocatore di rilievo per rispettare il fair play finanziario. Ha anche aggiunto che nei prossimi giorni arriveranno tre o quattro acquisti di qualità. La squadra ha bisogno di liberare spazio economico prima di poter completare la rosa, e questa operazione di vendita rappresenta un passaggio chiave nel mercato attuale.

Serve vendere un big. Lo ha detto Gian Piero Gasperini in persona, nella prima conferenza stampa della stagione tenuta a Trigoria, aprendo di fatto il capitolo più delicato del mercato giallorosso: quello legato al fair play finanziario e alla necessità di liberare spazio economico prima di poter completare la rosa. “Da giugno scorso ad oggi c’è stata sempre una evoluzione di informazioni”, ha spiegato l’allenatore, chiarendo che la scadenza per risolvere la questione è slittata oltre il 30 giugno. Il caso Celik: “Siamo stati un po’ lenti”. Gasperini non ha girato intorno alla domanda sul rinnovo saltato di Celik. “Probabilmente sì, a volte siamo motore a scoppio, a volte diesel”, ha ammesso, riconoscendo che la società avrebbe potuto muoversi con più rapidità su un giocatore che era ormai in scadenza di contratto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malumori all’ospedale Salesi. I pasti arriveranno da Torrette: "Ma la qualità resta elevata"All'ospedale pediatrico di via Corridoni, i pasti per i pazienti non saranno più preparati internamente ma arriveranno già confezionati dalle cucine...

CdS – Per sbloccare il mercato della Lazio serve una cessione di un big: cosa può fare Lotito e perché pagherebbe GattusoSecondo quanto riportato, per sbloccare il mercato della Lazio sarebbe necessaria la cessione di un calciatore di spicco.

Temi più discussi: Gasperini a ruota libera: Malen, ecco perché è andato male ai Mondiali. Koné? Speravo la Champions bastasse...; Roma, spunta Garnacho per l’attacco: il Chelsea apre alla cessione definitiva; Roma, spunta Ederson se parte Koné: sul brasiliano c'è anche il Newcastle ma Gasperini può essere la chiave; MERCATO ROMA Greenwood, Il Fenerbahçe emana un comunicato: Ignorate notizie e indiscrezioni non provenienti dalle comunicazioni ufficiali del nostro club.

L' unica notizia probabile è che domani #Gasperini comunicherà la cessione di un altro big, anzi di uno smidollato che sta sempre in infermeria, tal #Pellegrini. E io farò festa fino a notte inoltrata! #ASRoma x.com/NICOLAfromROMA… x.com

Gasperini: Celik alla Juve, dobbiamo essere più veloci. Fair play finanziario? Pensavo bastasse la ChampionsPrima conferenza stampa della stagione per l'allenatore giallorosso. Ci sono difficoltà e informazioni che a volte cambiano. Mi dicono cose che poi diventano altre, questo vale anche per il Fair play ... msn.com

Juventus, la Roma prepara la vendetta dopo lo sgarbo Celik: Gasperini vuole Thuram per sostituire KonéJuventus, la Roma punta Thuram dopo il caso Celik: Gasperini lo vuole se parte Koné. I giallorossi preparano il colpo a centrocampo e sfidano i bianconeri sul mercato. sport.virgilio.it