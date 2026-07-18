Gabriele Cioffi ha iniziato il suo incarico sulla panchina della Carrarese durante il ritiro di Caldaro, in provincia di Bolzano. Ha condiviso le prime impressioni sul gruppo e ha spiegato che la sua scelta di allenare la squadra è motivata dalla volontà di lavorare con umiltà e idee chiare per mantenere la categoria. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di consolidare la posizione in Serie B attraverso un approccio pragmatico e concentrato.

CARRARA – Gabriele Cioffi ha inaugurato il suo percorso sulla panchina della Carrarese dal ritiro di Caldaro, in provincia di Bolzano. Il nuovo tecnico ha parlato delle prime sensazioni trascorse con il gruppo, soffermandosi sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la guida della formazione toscana. “Sono molto carico ed emozionato per l’inizio di questa nuova avventura, infatti, non vedevo l’ora di iniziare questa preseason. Sono felice di potermi rimettere in gioco in un contesto come la Carrarese: un ambiente familiare, dove dell’essenziale non manca nulla e in cui so di poter lavorare nel migliore dei modi. Ad ogni modo, sono stato conquistato dalla progettualità e dalle parole sia del Presidente che del Direttore Sportivo, con i quali, da subito, ho percepito una grande sintonia e fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Gabriele Cioffi si presenta: “Carrarese, umiltà e idee per consolidare la Serie B”

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