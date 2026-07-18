Un furto di fentanyl è stato scoperto all’ospedale israelitico di Roma. Contestualmente, a Fiumicino, è stato sequestrato un carico di Kaht. Nessuno è stato arrestato finora. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

“Il reale non è più ciò che era.” - Jean Baudrillard In Italia esiste un momento molto preciso in cui la cronaca smette di essere cronaca e diventa letteratura. Non perché manchino i fatti. Al contrario: perché i fatti sono talmente improbabili da sembrare scritti da uno sceneggiatore con poc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Furto di Fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e sequestro di Kaht a Fiumicino, quando la cronaca diventa un messaggio

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Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, ispettori del Ministero in azione

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