FOTO Notti Gialle di Coldiretti grande successo per la prima serata | Benevento si veste di giallo

La prima serata delle Notti Gialle di Coldiretti Benevento ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico. L’evento, in corso fino a domenica, anima il centro della città con un programma dedicato all’agricoltura, alle eccellenze agroalimentari e alla valorizzazione del territorio. La manifestazione ha visto numerosi cittadini partecipare alle attività e agli stand allestiti in piazza, creando un’atmosfera vivace e colorata. La serata si è conclusa con un'affluenza significativa di visitatori e appassionati del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti È partita con una grande partecipazione di pubblico la prima serata delle Notti Gialle di Coldiretti Benevento, l’evento che fino a domenica anima il cuore della città con un ricco programma dedicato all’agricoltura, alle eccellenze agroalimentari e alla valorizzazione del territorio. Tanta gente ha affollato Piazza Castello, la Rocca dei Rettori e Corso Garibaldi, trasformati in un grande villaggio del Made in Italy, dove produttori, cittadini e visitatori hanno potuto vivere un’esperienza all’insegna della qualità, del gusto e della tradizione. Ad aprire il programma è stato il partecipato convegno “Made in Italy sotto attacco”, momento di confronto dedicato alla tutela delle produzioni italiane e al percorso di valorizzazione dei prodotti agricoli locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Notti Gialle, Coldiretti con gusto nel centro città

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