Un team di astronomi ha individuato un pianeta, a circa 48 anni luce dalla Terra, che si trova in una zona considerata abitabile. Le osservazioni suggeriscono la possibile presenza di un’atmosfera, ma non si conferma ancora se il pianeta sia roccioso. La scoperta riguarda LHS 1140b, un corpo celeste che potrebbe condividere alcune caratteristiche con il nostro pianeta, anche se non si può escludere che non lo sia.

È l'ultima caratteristica osservata su LHS 1140b, che è in una “zona abitabile” e potrebbe essere roccioso (ma non è il caso di entusiasmarsi troppo) Un gruppo di astronomi ha scoperto che un pianeta simile alla Terra e distante circa 48 anni luce dal nostro sistema solare potrebbe avere un’atmosfera. È una scoperta significativa, perché questa caratteristica si aggiungerebbe ad altre già note che potrebbero, in teoria, renderlo un pianeta adatto a ospitare organismi viventi per come li conosciamo. Gli astronomi hanno descritto la scoperta in un articolo pubblicato giovedì sulla rivista Science. Il pianeta, chiamato LHS 1140b, era stato... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Forse c’è un’atmosfera su un lontano pianeta simile alla Terra

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E se scambiassimo la nostra Luna con questi pianeti alieni

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