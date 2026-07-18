Forbidden fruit anticipazioni al 24 luglio | Yigit rientra dagli Stati Uniti
Yigit torna improvvisamente dagli Stati Uniti e si presenta a casa dello zio. Nel frattempo, Yildiz con il bambino e la madre si trasferiscono da Rukiye, amica di Asuman, dopo recenti eventi.
Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Yigit rientra all’improvviso dagli Stati Uniti e si presenta a casa dello zio Caner. Dopo i recenti sconvolgimenti, Yildiz, insieme al piccolo Halit Can e alla madre Asuman, si trasferisce a casa di Rukiye, una cara amica di Asuman. La giovane è tormentata dalla paura che Halit possa sottrarle definitivamente il figlio e, in cerca di sostegno, si rivolge a Kaya per chiedergli consiglio. Sahika mette in scena un nuovo piano per attirare il fratello. Fingendo di voler compiere un gesto estremo, lo convince a raggiungerla in albergo. Quando Kaya arriva, la trova in lacrime, con il vestito strappato. 🔗 Leggi su 2anews.it
FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: YIGIT RINNEGA ENDER DOPO LE NOZZE CON HALIT E LA DISTRUGGE
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Yildiz è a un passo dal sì, ma intorno a lei la partita è già tutta un’altra. Mentre lei continua a muoversi senza vedere il pericolo, due mosse parallele stanno per cambiare tutto. Ti spiego cosa succede nelle anticipazioni di Forbidden Fruit qui sotto facebook
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